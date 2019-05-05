السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك



بريدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

يستعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام بالعديد من البرامج الدعوية والتوعوية والدروس حول العديد من الموضوعات الحيوية في معظم مساجد وجوامع المنطقة ، حيث تم تكليف الدعاة المعتمدين والرسميين بالفرع لتنفيذ أكثر من 176 برنامجا دعويا في المساجد والجوامع .

وأكد مدير عام الفرع عبدالله بن محمد المجماج, على مدراء الإدارات المرتبطة بالفرع والمنتشرة في جميع المحافظات بالمنطقة بضرورة مضاعفة الجهود والتقيد بالأنظمة والتعليمات خصوصاً خلال أيام الشهر الفضيل ، مشيرا الى أن الفرع هذا العام قام بفرش المساجد بنحو 35000 متر مربع من الفرش في مساجد المنطقة ، وإن الفرع أصدر هذا العام أكثر من 350 تصريحا لمواقع تفطير الصائمين بالمنطقة وفق الإجراءات المنظمة لبرامج تفطير الصائمين.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تكليف ٩١ إماما لصلاتي التراويح والقيام في المنطقة، وأن الفرع شدد على مؤسسات الصيانة في المنطقة لتكثيف جهودها في خدمة المساجد المسندة لها ، حيث بلغ عدد المساجد المدرجة في عقود الصيانة بالمنطقة قرابة 1187 مسجداً ، كما تم تجهيز مصليات الأعياد بالمنطقة حيث يبلغ عدد المعتمد منها نحو 635 مصلى تعضدها الجوامع المساندة في المنطقة.

وأكد المجماج أن هذا العمل يأتي بدعم ومؤازرة من سمو امير منطقة القصيم وسمو نائبه ، وبمتابعة وحرص من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع بكل ودقة الأعمال التي تقوم بها الوزارة وفروعها وإداراتها.

وأشار إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً أو تدخره في القيام بواجبها وتقديم الخدمات دوما في شكلها العملي والمتقدم الذي يتواكب مع خطى النهضة الشاملة بشكلها المتسارع وصورتها البهية التي تعيشها بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - , سائلا الله تعالى أن يوفق ولاة الامر لكل خير ، وأن يحفظ للبلاد امنها واستقرارها .

// انتهى //

15:26ت م

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