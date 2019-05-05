السعودية اليوم / بلدية محافظة الخبر تغلق 50 منشأة صحية مخالفة



الدمام 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أغلقت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر خلال الأسبوع الماضي، 50 منشأة مخالفة بعد أن تم توجيه عدة إنذارات بتصحيح أوضاعها ومراجعتها البلدية، دون أي استجابة من قبلها.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم فيها المراقبين ميدانيا، حيث تم رصد عدد من المخالفات في تلك المنشآت من قبل إدارة صحة البيئة، حيث تم توجيه عدة إنذارات بمراجعة البلدية لتصحيح أوضاعها لكن دون أي استجابة مما دعا لإغلاقها على الفور بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

وشدد المهندس الزايدي، على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، مشيرا إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مضيفا أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مــبـــرمج ضمن الخطط المجــــدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

// انتهى //

15:23ت م

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