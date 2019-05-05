السعودية اليوم / محلي المذنب يناقش تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة



المذنب 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رأس محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي بمقر المحافظة اليوم, اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى للعام المالي 1440 ـ 1441هـ , بحضور مدراء الجهات الحكومية وأعضاء المجلس .

وقدم المحافظ في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما تحظى به المحافظة من رعاية واهتمام من سموهما وعبر مختلف المجالات , مؤكداً أن توجيهات سموهما تسعى دائماً إلى تلمس احتياجات المواطنين وأهالي المحافظة في الخدمات المقدمة كافة, حاثاً اللجان المعنية بمضاعفة الجهود والعمل على متابعة العمل لتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المواطنين , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

بعد ذلك استعرض رئيس وأعضاء المجلس جدول الأعمال والمتضمن تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة للعام المالي 1440 ـ 1441هـ التي تشمل قطع البلديات والتعليم والصحة والمياه والكهرباء , واستكمال شبكات المياه , وتعزيز مشروع تطوير الانارة والزفلته بالمحافظة والقرى , ورفع معدل الخدمات الصحية , ومناقشة استعدادات البلدية والإدارات المعنية بصيف هذا العام , من حيث تهيئة المنتزهات والطرق والحدائق وتقوية شبكة الاتصالات في عدد من المواقع.

// انتهى //

15:22ت م

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