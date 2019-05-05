السعودية اليوم / أمانة جدة تستضيف ورشة "بياناتي" بالتعاون مع الخدمة المدنية



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

نظّم فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, ورشة عمل استهدفت منسوبي أمانة محافظة جدة بعنوان "بياناتي" ، بالتنسيق مع إدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية في الأمانة ، بحضور عدد من المختصين في الأقسام ذات العلاقة .

وتأتي الورشة انطلاقاً من مبادرة وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيانات موظفي القطاعات الحكومية ، لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين في جهاتهم ، وإنجاز جميع عمليات الموارد البشرية من خلال منصة "بياناتي الوظيفية"، إحدى خدمات الوزارة الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ، في حين أهلت الأمانة 40 موظفاً من منسوبيها لاستخدام منصة "بياناتي الوظيفية" ونشر المعرفة بين الإدارات ، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية والتعريفية بأهمية الخدمة.

وتُمكّن منصة "بياناتي" الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة ، وتصحيح البيانات واستعراضها ، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية ، كذلك إتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية ، وخدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة .

// يتبع //

15:21ت م

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