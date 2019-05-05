السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم ورشة أعمال لجان مبادرات تحقيق الرؤية



الدمام 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة أعمال لجان مبادرات برامج تحقيق الرؤية، بحضور أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

وأكد المهندس الملا خلال الورشة، على ضرورة تفعيل المبادرات وتطوير الإنجاز فيها وتذليل أية عوائق ربما تواجه أي مدير مبادرة، حاثاً القيادات التنفيذية ومدراء المبادرات على ضرورة الرقي في تطوير الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية والبلديات التابعة والمرتبطة من خلال الاهتمام بهذه المبادرات للوصول إلى الأفضل.

فيما قدم وكلاء الأمين ومدراء الإدارات المعنية، أهم المبادرات التي يقومون عليها لتحقيق الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وتأتي الورشة لتعريف القيادات الإدارية والمختصين بمهام أعمال لجنتي تأهيل المنافسين ولجنة أعمال المبادرات، بالإضافة إلى شرح إجراءات العمل والمسؤوليات والصلاحيات لأعضاء اللجان.

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15:19ت م

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