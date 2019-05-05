السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بتبوك تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك



تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك, استعداداته كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك, بعد أن تم تأمين مستلزمات المساجد لجميع الإدارات والمكاتب التابعة لفرع الوزارة في المحافظات والمراكز والهجر , لتوزيعها قبل مطلع الشهر الفضيل على جميع المساجد .

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن نشاط السبيعي, أن هذه المستلزمات تمثلت في الفرش بمختلف أنواعها، وأجهزة مكبرات الصوت بمختلف الأحجام، ودواليب حفظ المصاحف، والمستلزمات الأخرى، حيث تم توفيرها لجميع الإدارات والمكاتب في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة تبوك ليتم توزيعها على المساجد مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، إضافة إلى تزويد هذه الإدارات باحتياجاتها من نسخ المصحف الشريف من مختلف الأحجام من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لسد حاجة المساجد من نسخ القرآن الكريم .

وقال في تصرح لوكالة الأنباء

وبين أنه تم التأكيد على الأئمة والمؤذنين مراعاة التقيد بمواقيت الآذان حسب تقويم أم القرى، وأن يكون الأذان لصلاة العشاء بعد آذان المغرب بساعتين توسعة للصائمين حسب المتبع في ضوء ما ورد من سماحة مفتي عام المملكة، وأن يكون تقديم الإفطار الذي يعد في شهر رمضان المبارك للصوام في بعض المساجد في سرحة المسجد، أو في مكان مناسب وليس خارجه حرصا على مشاعر الصوام من مرتادي هذه المساجد، وعدم جمع التبرعات لتفطير الصائمين أو إقامة مشروع تفطير صائم إلا بترخيص من الفرع، على أن يقتصر تفطير الصائمين على الجوامع الكبيرة فقط

، ويمنع منعا باتاً قيام الأئمة بجمع تبرعات لهذا الغرض أو غيرها، إلى جانب منع المتسولين في المساجد وعند الأبواب .

ودعا السبيعي الأئمة إلى عدم ترك العمل في المسجد خلال العشر الأواخر لقضائها في مكة، أو أداء العمرة وعدم إنابة أحد لصلاة التراويح دون علم الفرع، والحصول على إذن مسبق، وعدم القيام بأي مناشط دعوية بخلاف المصرح به رسميا من إدارة الفرع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة في منطقة تبوك سيركز نشاطه الدعوي في تنظيم وترتيب وتكثيف المحاضرات والندوات التي يحاضر فيها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة للتوعية والإرشاد وبيان أحكام الصيام والقيام والاعتكاف في هذا الشهر الكريم . وأكد " السبيعي" أنه تم التعميم علي الشركات العاملة في مجال صيانة ونظافة المساجد بوجوب بذل أقصى العناية بالمساجد وتكثيف المرور بأجهزتهم الفنية على المساجد للكشف على أجهزة المساجد والعمل على إصلاح ما يلزم إصلاحه وتغيير وتأمين ما يلزم لها لتكون على أكمل وجه، مهيباً بالجميع من منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين ومراقبي المساجد متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة والرفع عن أي تقصير لسرعة معالجته.

وأفاد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك, أن استعدادات الفرع وغيره من فروع الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك تأتي بما يتناسب ويهيئ الروحانية العظيمة لهذا الشهر الفضيل انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك لبذل أقصى الجهود في الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم لما له من قدسية عظيمة في نفوس المسلمين في أرجاء المعمورة، وفق توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك قد أطلق مؤخرا حملة تحت شعار " تعظيم بيوت الله" , والتي تهدف إلى العناية بالمساجد ومنسوبيها وتوعية المجتمع بمكانة وحرمته ، تحقيقا لرسالة المسجد العظيمة، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لها .

// انتهى //

15:14ت م

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تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك, استعداداته كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك, بعد أن تم تأمين مستلزمات المساجد لجميع الإدارات والمكاتب التابعة لفرع الوزارة في المحافظات والمراكز والهجر , لتوزيعها قبل مطلع الشهر الفضيل على جميع المساجد .وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن نشاط السبيعي, أن هذه المستلزمات تمثلت في الفرش بمختلف أنواعها، وأجهزة مكبرات الصوت بمختلف الأحجام، ودواليب حفظ المصاحف، والمستلزمات الأخرى، حيث تم توفيرها لجميع الإدارات والمكاتب في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة تبوك ليتم توزيعها على المساجد مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، إضافة إلى تزويد هذه الإدارات باحتياجاتها من نسخ المصحف الشريف من مختلف الأحجام من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لسد حاجة المساجد من نسخ القرآن الكريم .وقال في تصرح لوكالة الأنباء السعودية : "تم التعميم على أئمة الجوامع والمساجد بوجوب التزامهم بالعمل على أكمل وجه، وعدم الانقطاع عن عملهم في إمامة المصلين لكافة الفروض، وضرورة أن تكون المساجد على الوجه اللائق بمكانتها وقدسيتها، لافتاً النظر إلى أنه تم التأكيد حضر الغياب عن المساجد في هذا الشهر المبارك إلا للضرورة القصوى ولمبررات كافية، وفتح المساجد للمصلين طوال اليوم في هذا الشهر المبارك لإتاحة الفرصة للمكوث فيها والعبادة حتى انتهاء صلاة القيام .وبين أنه تم التأكيد على الأئمة والمؤذنين مراعاة التقيد بمواقيت الآذان حسب تقويم أم القرى، وأن يكون الأذان لصلاة العشاء بعد آذان المغرب بساعتين توسعة للصائمين حسب المتبع في ضوء ما ورد من سماحة مفتي عام المملكة، وأن يكون تقديم الإفطار الذي يعد في شهر رمضان المبارك للصوام في بعض المساجد في سرحة المسجد، أو في مكان مناسب وليس خارجه حرصا على مشاعر الصوام من مرتادي هذه المساجد، وعدم جمع التبرعات لتفطير الصائمين أو إقامة مشروع تفطير صائم إلا بترخيص من الفرع، على أن يقتصر تفطير الصائمين على الجوامع الكبيرة فقط، ويمنع منعا باتاً قيام الأئمة بجمع تبرعات لهذا الغرض أو غيرها، إلى جانب منع المتسولين في المساجد وعند الأبواب .ودعا السبيعي الأئمة إلى عدم ترك العمل في المسجد خلال العشر الأواخر لقضائها في مكة، أو أداء العمرة وعدم إنابة أحد لصلاة التراويح دون علم الفرع، والحصول على إذن مسبق، وعدم القيام بأي مناشط دعوية بخلاف المصرح به رسميا من إدارة الفرع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة في منطقة تبوك سيركز نشاطه الدعوي في تنظيم وترتيب وتكثيف المحاضرات والندوات التي يحاضر فيها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة للتوعية والإرشاد وبيان أحكام الصيام والقيام والاعتكاف في هذا الشهر الكريم . وأكد " السبيعي" أنه تم التعميم علي الشركات العاملة في مجال صيانة ونظافة المساجد بوجوب بذل أقصى العناية بالمساجد وتكثيف المرور بأجهزتهم الفنية على المساجد للكشف على أجهزة المساجد والعمل على إصلاح ما يلزم إصلاحه وتغيير وتأمين ما يلزم لها لتكون على أكمل وجه، مهيباً بالجميع من منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين ومراقبي المساجد متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة والرفع عن أي تقصير لسرعة معالجته.وأفاد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك, أن استعدادات الفرع وغيره من فروع الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك تأتي بما يتناسب ويهيئ الروحانية العظيمة لهذا الشهر الفضيل انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك لبذل أقصى الجهود في الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم لما له من قدسية عظيمة في نفوس المسلمين في أرجاء المعمورة، وفق توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك قد أطلق مؤخرا حملة تحت شعار " تعظيم بيوت الله" , والتي تهدف إلى العناية بالمساجد ومنسوبيها وتوعية المجتمع بمكانة وحرمته ، تحقيقا لرسالة المسجد العظيمة، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لها .// انتهى //15:14ت م0106

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