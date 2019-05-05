

تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أقرت أمانة منطقة تبوك خطتها وبرنامج عملها خلال موسم شهر رمضان المبارك , التي تمثلت في تكثيف أعمال النظافة والرقابة البيئية ومتابعة الأسواق ومنشآت بيع المواد الغذائية والبسطات الرمضانية ومتابعة المرافق العامة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق, أن الخطة اعتمدت على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية من قبل مرتادي المساجد والأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن ذلك يأتي حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وأفاد أن الأمانة قامت بتوفير جميع الطاقات والإمكانيات منذ وقت مبكر وفقا لخطة عمل متكاملة حددت فيها مسؤوليات ومهام إدارتي النظافة وإدارة صحة البيئة والأسواق خلال الموسم, إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين .

وأبان أنه في مجال النظافة تم تقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية وبساعات عمل تتوافق وآلية العمل في أربع مناطق بالمنطقة تشمل نظافة الحدائق وساحات المساجد والأسواق ومخيمات الإفطار الرمضاني, والشوارع, أما فيما يخص عمل إدارة الرقابة الصحية والأسواق فستشتمل خطة العمل فيها أيضا على فترتين تبدأ الفترة الأولى منها الساعة الثالثة عصراَ وحتى السادسة والنصف مساء, فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً يتم من خلالها متابعة المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة والمسالخ والملاحم والمطابخ الشعبية, ويتم خلال هذه الخطة متابعة تحضير وتجهيز الأطعمة بطريقة تداولها وعدم عرضها خارج المحلات مع عدم وجود بسطات داخل الأحياء والشوارع التجارية , وتطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات والعاملين بها .

ودعا الشفق , المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية أو أي ملحوظات على النظافة العامة عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 والذي يعمل على مدار الساعة.

// انتهى //

15:08ت م

0104





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تقر خطتها وبرنامج عملها خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.