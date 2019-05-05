برنامج رمضاني حافل في أدبي الأحساء

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ضمن برنامج نادي الأحساء الأدبي لشهر رمضان المبارك الحالي أعدّ النادي باقة من البرامج المُنوعة التي تتناسب وروحانية الشهر الكريم.

وتبدأ هذه البرامج بلقاء المثقفين والمثقفات والتهاني بالشهر مساء الثلاثاء ٢ رمضان، وفي ليلة الخميس ٤ من الشهر المبارك يستضيف النادي الأستاذ الدكتور هشام عباس في قراءة لروايته الجديدة (قهوة برائحة التاريخ).

وفي مساء الأحد السابع من الشهر يكون ضيف النادي الإعلامي الكبير الكاتب خالد السليمان في حديث عن تجربته الإعلامية.

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أما الجانب الصحي فيستضيف النادي الدكتور حسن الحمران مساء الأربعاء العاشر من الشهر الكريم في حديث عن فوائد الصيام الصحية.

وفِي مساء الخميس ١١ رمضان تعقد الهيئة السعودية للمهندسين لقاءها السنوي في رحاب النادي، وللأطفال نصيب من هذه البرامج حيث يُنظّم لهم ركن الأديب الصغير ليلة رمضانية مساء الأحد ١٤/ ٩، وتختتم هذه الفعاليات بمحاضرة لفضيلة الدكتور حمد المري في حديث من السيرة النبوية الشريفة مساء الأربعاء ١٧/ ٩.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تُقام في تمام الساعة العاشرة مساء في مقر النادي، ويصاحب هذه الفعاليات توقيع بعض إصدارات النادي من قِبل مؤلفيها.