- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بعد تقديم موعد حساب المواطن .. توجيه مهم إلى البنوك السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد تقديم موعد حساب متابعات الخليج 365 .. توجيه مهم إلى البنوك السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز أو الخصم من الدعم المخصص للمستفيدين بأي حال من الأحوال حتى في حالة إيقاف الخدمات.
وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار مواطن أُوقفت خدماته وتم الخصم من دعم حساب متابعات الخليج 365 : في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذّرت في وقت سابق البنوك من استقطاع أي مبالغ من دعم حساب متابعات الخليج 365 داعياً مَن لديه مشكلة إلى التواصل معها بعد تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى البنك المعني ثم الانتظار 72 ساعة لحين ردّ البنك، وفي حالة عدم الرد أو عدم حل المشكلة يتوجه المتضرر إلى مؤسسة النقد.
والمعروف أن حساب متابعات الخليج 365 كان قد قرّر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من حساب متابعات الخليج 365 لتكون يوم التاسع من الشهر الجاري.
يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).
ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقديم موعد حساب المواطن .. توجيه مهم إلى البنوك السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.