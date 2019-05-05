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2019-05-05 الملك سلمان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في بوركينافاسو متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.









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