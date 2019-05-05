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هيئة الاتصالات تدعو لطرح المرئيات حول مسودة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

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2019-05-05

هيئة الاتصالات تدعو لطرح المرئيات حول مسودة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، لطرح مرئياتهم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”.

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وذكرت الهيئة أن الهدف من وضع الضوابط هو ضمان توفير خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة، وحماية مصالح المشتركين وضمان حقهم في إنهاء عقود الاشتراكات عند تدني مستوى الخدمة.

وطالبت بالاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني (هنا)، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو تسليمها يدوياً في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في موعد أقصاه الخميس 30/05/2019م.





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