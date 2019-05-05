الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج الطفل اليمني المصاب بورم في عينه على نفقته الخاصة

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بعلاج الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان الذي يعاني من ورم خبيث أفقده عينه اليمنى، على نفقته الخاصة.

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وأشار آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه ينتظر نقل الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر إلى أحد مستشفيات المملكة، خلال الأيام المقبلة لإجراء العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن والد الطفل رواف ناشد الجهات المختصة توفير العلاج لطفله، حيث راجع 7 مستشفيات في اليمن، لكن الأطباء أبلغوه بأن علاج ابنه غير متوفر وأنه بحاجة لتلقي العلاج بالخارج حتى لا يفقد حياته.