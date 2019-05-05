اخبار السعوديه

الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج الطفل اليمني المصاب بورم في عينه على نفقته الخاصة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأمير يوجه بعلاج الطفل اليمني المصاب بورم في عينه على نفقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05

الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج الطفل اليمني المصاب بورم في عينه على نفقته الخاصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بعلاج الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان الذي يعاني من ورم خبيث أفقده عينه اليمنى، على نفقته الخاصة.

Advertisements

وأشار آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه ينتظر نقل الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر إلى أحد مستشفيات المملكة، خلال الأيام المقبلة لإجراء العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن والد الطفل رواف ناشد الجهات المختصة توفير العلاج لطفله، حيث راجع 7 مستشفيات في اليمن، لكن الأطباء أبلغوه بأن علاج ابنه غير متوفر وأنه بحاجة لتلقي العلاج بالخارج حتى لا يفقد حياته.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج الطفل اليمني المصاب بورم في عينه على نفقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا