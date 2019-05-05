شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أوكراني تعرض لنزيف على متن سفينة في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أنقذ حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، أمس (السبت) راكباً أوكراني الجنسية، يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية) وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.

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وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ مهمات المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهمات الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، أمس السبت بلاغا عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغ من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر (65 عاماً)، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي ويحتاج تعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها، اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي مسافة (60) ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب.

وأضاف: «على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض».

واختتم المتحدث بقوله: «وجدت سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم».