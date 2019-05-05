شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية في بوركينافاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وخصوصا في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.