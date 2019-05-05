شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية في بوركينافاسو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وخصوصا في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.
حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستعرض التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية في بوركينافاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.