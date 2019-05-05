شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: ضخ 10 ملايين م3 يومياً لجميع المناطق خلال الصيف ورمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك وموسم صيف العام الحالي، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة القادمة نحو 10.106.384 متراً مكعباً يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار المناطق خلال شهر رمضان والصيف، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مبيناً أن الخطة تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

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وأشار إلى أن كميات المياه التي ستوزعها الشركة ستكون حسب المناطق، إذ سيتم ضخ 3.070.000 متر مكعب إلى منطقة الرياض، و2.350.000 متر مكعب إلى منطقة مكة المكرمة، و800.000 متر مكعب إلى منطقة المدينة المنورة، و476.000 متر مكعب إلى منطقة القصيم، و205.000 متر مكعب إلى منطقة تبوك، و192.500 متر مكعب إلى منطقة حائل، و88.484 متراً مكعباً إلى منطقة الحدود الشمالية، و150.400 متر مكعب إلى منطقة الجوف، و284.000 متر مكعب إلى منطقة عسير، و255.000 متر مكعب إلى منطقة جازان، و85.000 متر مكعب إلى منطقة نجران، و100.000 متر مكعب إلى منطقة الباحة، فيما خصصت للمنطقة الشرقية 2.050.000 متر مكعب.

وقال: «الشركة رفعت كميات المياه لهذا العام عن العام الماضي بما يقارب 139 ألف متر مكعب، إذ إن من ضمن الاستعدادات التي تم التأكد من جاهزيتها، مراكز خدمة العملاء التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة، التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب»، مبيناً أنه تم تخصيص رقم هاتف (939) لمركز بلاغات المواطن لخدمات المياه التي تقدمها إدارات خدمات المياه بالمناطق، فيما تم تخصيص رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه التابعة لشركة المياه الوطنية في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، حيث سيستقبل هذان الرقمان طلبات المواطنين على مدار الـ24 ساعة لتوفير أعمال الصيانة والتشغيل اللازمة للشبكات والمحطات، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع إدارات خدمات المياه بالمناطق والمياه الوطنية عبر حساب التواصل الاجتماعي [email protected]

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء، التي تعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشكلاتهم، لافتاً إلى أن خطة موسم صيف هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة «الأشياب» ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة، فضلاً عن زيادة معدلات الإنتاج في فصل الصيف.