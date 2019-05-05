«التعليم»: برامج لتثقيف النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
كشفت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد أن وزارة العدل تنسق مع عدة جهات منها وزارة التعليم، لتنفيذ برامج تثقيفية بحقوق النساء الشرعية والقانونية.
وأوضحت العواد أن هذا التنسيق يأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إرساء قواعد العدل والمساواة بين الجنسين.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي دشنته الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التعليم اليوم (الأحد) برعاية الدكتورة هيا العواد، لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وذلك على مسرح الوزارة تحت شعار «اعرفي حقك».
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