شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف عدد ساعات دوام القطاع الخاص خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم. ودعت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد)، المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل.



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