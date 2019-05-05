شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أستراليا تحدد أوقات الدوام خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، أن أوقات العمل في السفارة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً. وهنأت السفارة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.



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