شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني»: فتح القبول للوظائف النسائية لرتب «وكيل رقيب» و«عريف» و«جندي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للوظائف النسائية لرتب «وكيل رقيب»، و«عريف»، و«جندي»، لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية العامة والثانوية العامة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://emp.sang.gov.sa).

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وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن شروط القبول للمتقدمة هي: أن تكون سعودية الأصل والمنشأ (ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة)، أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية، أن لا يقل عمرها عن 17 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، أن لا يقل طولها عن 160سم ولا يزيد على 195سم، أن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني، أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أن لا تكون متزوجة من غير سعودي، الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية تجب معادلتها من وزارة التعليم، أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية)، أن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، أن تكون المتقدمة من سكان مدينتي المدينة المنورة أو الطائف ووجوب إرفاق ما يثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك، فاتورة كهرباء، عقد إيجار).

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدمة مخالفة للشروط الموضحة أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة، مضيفة أن الأولوية للمتقدمات الحائزات على المؤهل الأعلى وذوات الخبرة السابقة في المجال الأمني.

وأفادت وزارة الحرس الوطني بأنه في حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوال المتقدمة المدخل في البيانات، داعية إلى التحقق من صحة رقم الجوال.