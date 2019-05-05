شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسبة ممارسة الرياضة للسعوديين والمقيمين في المملكة من الجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوسف عبدالله (جدة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء نسبة ممارسي الرياضة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين من الجنسين (ذكوراً وإناثاً)، ولمختلف الفئات العمرية، وذلك في نشرة مسح ممارسة الرياضة للأسرة لعام 2018، إذ شمل المسح 26 ألف أسرة من 13 منطقة إدارية بالمملكة.

ويعد مسح ممارسة الرياضة للأسرة 2018 ثاني مسح تقدمه الهيئة عن هذا النشاط ضمن إحصاءات المعرفة؛ إدراكاً من الهيئة لأهمية توفير مؤشرات حديثة عن هذا النشاط، وذلك للارتباط وبشكل مباشر بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة ممارسي النشاط الرياضي مرةً على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%.

وتهدف نشرة المسح إلى توفير مؤشرات حديثة وجديدة عن مدى ممارسة الرياضة للأسرة سواء في منزل الأسرة أو خارجه، إضافة إلى معرفة أسباب عدم الممارسة للذين لا يمارسون الرياضة.

ووفقا لنتائج المسح، فقد بلغت نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر)، 17.40%، في حين أن نسبة غير الممارسين بلغت 82.60% من إجمالي سكان المملكة.

وبلغت نسبة الممارسين السعوديين (ذكوراً وإناثاً) للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) 18.99% من إجمالي السعوديين، في حين أن غير الممارسين السعوديون (ذكوراً وإناثاً) قد بلغت نسبتهم 81.01% من إجمالي السعوديين (ذكوراً وإناثاً).

أما نسبة الممارسين السعوديين الذكور للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) فقد بلغت 28.30% من إجمالي السعوديين الذكور، في حين أن غير الممارسين الذكور السعوديين قد بلغت نسبتهم 71.70%.

وحول الإناث السعوديات، فقد بلغت نسبة الممارِسات السعوديات للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) من سن (15 سنة فأكثر) 8.90% من إجمالي الإناث السعوديات، في حين أن غير الممارسات السعوديات قد بلغت نسبتهن 91.10%.

Advertisements

وأظهرت نتائج هيئة الإحصاء حول مسح ممارسة الرياضة للأسرة، أن الممارسين غير السعوديين (ذكوراً وإناثاً) للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) بلغت نسبتهم 13.88% من إجمالي غير السعوديين، في حين أن غير الممارسين غير السعوديين بلغت 86.12%.

وتفصيلا لذلك، فقد بلغت نسبة الممارسين غير السعوديين الذكور للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) والبالغين (15 سنة فأكثر) 16.12% من إجمالي الذكور غير السعوديين، في حين أن غير الممارسين قد بلغت نسبتهم 83.88%، أما نسبة الممارسات غير السعوديات للنشاط الرياضي في المملكة (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) من سن (15 سنة فأكثر) فقد بلغت 8.04% من إجمالي الإناث غير السعوديات، في حين أن غير الممارسات قد بلغت نسبتهن 91.96%.

ممارسو الأنشطة الرياضية حسب نوع النشاط

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المسح الذي أجرته نسبة الأفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب نوع النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة، إذ أظهرت النتائج أن النشاط الرياضي الأعلى ممارسة من قبل الأفراد هو المشي بنسبة 56.05% من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة، ثم يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغ 25.68% في حين أن السباحة هو النشاط الرياضي الأقل ممارسة حيث بلغ 2.34% مقارنة ببقية الأنشطة الرياضية.

الفئات العمرية لممارسي الأنشطة الرياضية

وكشف مسح هيئة الإحصاء نسبة الممارسين السعوديين الذكور للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة، إذ أظهرت نتائج المسح أن نسبة الممارسين السعوديون الذكور للنشاط الرياضي (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) في الفئة العمرية (من 15 - 19 سنة) هي الأعلى بـ35.86% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة، تليها مباشرة الفئة العمرية (من 20 - 24 سنة) بـ34.53%، في حين أن الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) تعتبر الأقل بـ10.96% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة.

أما الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة فقد بلغت نسبهن كالتالي: نسبة الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) في الفئة العمرية (من 20 - 24 سنة) هي الأعلى، حيث بلغت 10.73% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة، تليها الفئة العمرية (من 25 - 29 سنة) حيث بلغت 10.18%، في حين أن الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) تعتبر الأقل حيث بلغت نسبة الممارسات 2.80% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة.

أما الممارسون غير السعوديين الذكور للنشاط الرياضي (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) في الفئة العمرية (من 15 - 19 سنة) فنسبتهم هي الأعلى، إذ بلغت 38.33% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة، تليها مباشرة الفئة العمرية (من 20 - 24 سنة) بـ20.14%، في حين أن الفئة العمرية (من 40 - 44 سنة) تعتبر الأقل بنسبة ممارسين بلغت 12.99% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة.

أما الممارسات غير السعوديات للنشاط الرياضي (150 دقيقة فأكثر في الأسبوع) في الفئة العمرية (من 20 - 24 سنة) فهي الأعلى إذ بلغت 10.60% مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة، تليها الفئات العمرية (من 50 - 54 سنة) بـ10.48%، في حين أن الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) تعتبر الأقل مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة حيث بلغت 2.73%.