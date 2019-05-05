مبادرة إفطارك علينا تخصص 18 ألف وجبة في ثلاث مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت المبادرة الاجتماعية "إفطارك علينا" نحو 18 ألف وحبة مواكبة لشهر رمضان المبارك وذلك توزيعها في ثلاث مدن بالمملكة هي جدة والرياض والخبر، والتي تتزامن هذا العام مع "حملة سعادة أهالينا" التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية ( أهالينا) وتشتمل على عدد من الأنشطة التطوعية المتنوعة، كتوزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وتقديم وجبات السحور لعمال النظافة وحراس العمائر، وتنظيم إفطار جماعي للأيتام وكبار السن، علاوة على نظافة المساجد وتعطيرها.

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وتعد مبادرة "إفطارك علينا"، التي تطلقها إذاعة بانوراما إف إم، وبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية أهالينا منذ سنوات، بتنظيم من إحدى الشركات، هي إحدى المبادرات الاجتماعية الكبرى، التي لاقت نجاحا كبيرا خلال سنواتها السابقة، من خلال حملها لرسالة القيادة الآمنة على الطرق، لتضاف إليها هذا العام مبادرة "سعادة أهالينا"، ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، الذي يشمل العديد من الأنشطة الأخرى، بمشاركة مئات الشباب من متطوعي البنك الأهلي في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc زياد حمزة ، أن المبادرة هي إحدى أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها إذاعات mbc، وتعتبرها أحد أركان مسؤوليتنا الإعلامية تجاه مستمعينا في المملكة، خاصة إذا ارتبطت تلك المسؤولية بشهر رمضان المبارك، كما إن المبادرة تحظى بتغطية يومية مباشرة من إذاعة بانوراما إف إم، بهدف إيصال صوت المبادرة بالتوعية المرورية إلى أكبر عدد ممكن من متابعي الإذاعة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الخيري والاجتماعي في أوساط المجتمع المختلفة.

وقالت رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي (أهالينا) بسمة الجوهري، إن المبادرة هذا العام تحمل في طياتها فكراً مختلفاً، فإلى جانب حملة "افطارك علينا" ورسالتها الإيجابية في توزيع وجبات الافطار على الطرق من قبل المتطوعين، فهي هذا العام قد تزامنت مع مبادرة اجتماعية أخرى، وهي "سعادة أهالينا"، والتي تضم العديد الأنشطة الاجتماعية التطوعية التي تتلائم مع طبيعة الشهر الفضيل، والتي يشارك فيها مئات المتطوعين من موظفي البنك. وهو ما يعطي لفعاليات هذا العام زخما إضافيا أتاح فرصة مهمة لموظفي البنك للمساهمة في حزمة متنوعة من الأعمال المجتمعية والتطوعية.