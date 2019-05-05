توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمركز الوطني للقياس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للقياس، مذكرة برامج عمل، بهدف التوعية عن حقوق الملكية الفكرية واحترامها، من خلال إجراء استبانة الزامية عن الملكية الفكرية وإعداد اختبار ترخيص وكيل ملكية فكرية، وكذلك تبادل الاستشارات والخبرات العلمية والتعاون في أي مشاريع بحثية أو علمية فيما يتعلق بمهام الطرفين، وذلك في المركز الوطني للقياس بالرياض.

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وقام بتوقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات بالهيئة المهندس سامي السديس، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله القاطعي.

وأشار المهندس السديس إلى أهمية تعزيز التعاون مع المركز الوطني للقياس وغيرها من الجهات التي من خلالها ستقوم الهيئة بتحقيق مجموعة من أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدماتها لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

‏من جهته أكد الدكتور القاطعي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين المركز والهيئة بما يخدم أهداف الهيئة الرامية إلى تنظيم ورعاية وتنمية وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتوعية بأهمية تلك الحقوق، والاتفاق على إجراء استبانة الملكية الفكرية، وبحث بناء وتنفيذ الاختبارات والمقاييس وتبادل الاستشارات والخبرات، والتعاون في مشاريع بحثية وعلمية.