جامعة أم القرى تكرم شاوش لتطويره الخدمات الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، الموظف عمار شاويش من إدارة التطوير الإداري نظير جهوده الذي قام بها في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارة التطوير لمنسوبي الجامعة بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات.

ويعد شاويش من الكفاءات الشابة المتميزة في المجال التقني، وبهذه المناسبة أعرب عمار شاويش عن بالغ شكره وتقديره لمدير الجامعة على هذا التكريم ولمدير ادارة التطوير الاداري وليد سمباوه واعدا ببذل المزيد من الجهد لخدمة صرح جامعة أم القرى.