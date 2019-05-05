اخبار السعوديه

جامعة أم القرى تكرم شاوش لتطويره الخدمات الالكترونية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كرم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، الموظف عمار شاويش من إدارة التطوير الإداري نظير جهوده الذي قام بها في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارة التطوير لمنسوبي الجامعة بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات.

ويعد شاويش من الكفاءات الشابة المتميزة في المجال التقني، وبهذه المناسبة أعرب عمار شاويش عن بالغ شكره وتقديره لمدير الجامعة على هذا التكريم ولمدير ادارة التطوير الاداري وليد سمباوه واعدا ببذل المزيد من الجهد لخدمة صرح جامعة أم القرى.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم القرى تكرم شاوش لتطويره الخدمات الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا