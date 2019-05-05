السعودية | خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

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