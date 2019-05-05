المطلق: هذا هو وقت الإمساك الصحيح حتى لو تأخر المؤذن في رفع أذان الفجر

دبي - بواسطة محمد فارس أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن وقت الإمساك في شهر رمضان يكون حسب موعد الأذان بتقويم أم القرى، حتى لو تأخر المؤذن في رفع أذان الفجر.
جاء ذلك خلال رد المطلق على تساؤل أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، حول موعد الإمساك في شهر رمضان.
يذكر أن تقويم أم القرى وثقه علماء الأمة وأثبتوا أنه يطابق التوقيت الشرعي وهو تقويم معتمد يحظى بمصداقية عالية.
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