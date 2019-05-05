، كثير غير معلن والسر "لي الشرف".. "إنسانية ولى العهد" من "رواف" إلى "رحيمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمسات حانية وكلمـات طيبة وسخاء بلا حدود خطف قلوب السعوديين ويتمدد إلى الخارج

بلمسات حانية تارة وكلمات طيبة وسخاء غير محدود تارة أخرى، يواصل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مواقفه الإنسانية التي تتغلغل في قلوب السعوديين لتزيح البؤس وتحل السعادة في النفوس داخل الوطن وخارجه، وتؤكد تجاوبه السريع مع كل من ضاقت عليه ظروفه، لترتفع الأكف دعاءً لسموه.

وإزاء هذه المواقف الإنسانية النبيلة، يستحوذ الأمير الشاب على حب الجميع، فبين تخفيف معاناة، وتحقيق أمنيات وأحلام تظل صورة ولي العهد باقية تشهد بأن حياة الأمير الشاب مليئة بمواقف إنسانية كثر، ولكنها غير معلنة.

الطفل "رواف"

وبالأمس، وجَّه ولي العهد بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة، حيث يعاني "رواف" ذو العام وأربعة أشهر، ورماً خبيثاً أفقده إحدى عينيه، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية؛ لإجراء العلاج اللازم".

وحالة "رواف" ليست الأولى من نوعها، التي يتكفل سمو ولي العهد بعلاجها، إذ الخليج 365 أن تكفل سموه بعلاج حالات كثيرة من جميع أطياف المجتمع السعودي، ومن أبرز هذه الحالات، تكفل سموه بعلاج الطفل "جسار" ضحية الخطأ الطبي بمستشفى نمِرة، حيث أمر -حفظه الله- بعلاجه في أحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا على حسابه الشخصي.

بين "مغاوي" ورجل الأمن

كما وجّه سموه بعلاج الشاب عبدالرحمن عادل مغاوي، الذي كان يرقد على السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي، إثر حادث مروري أدى إلى إصابته بشلل رباعي منذ سبع سنوات، وتلقى الشاب "عبدالرحمن" أمر ولي العهد النافذ بعلاجه في أفضل مركز عالمي، يضاف إلى ذلك توجيه سموه بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني اللذين يعانيان من مرض جيني وراثي حاد يتسبب في انحلال شديد في البشرة، مع تكون بثور وفقاقيع، وتآكل ملحوظ في الجلد، بأحد المستشفيات المتخصصة في الخارج، ووجّه سموه بعلاج رجل الأمن المصاب، الذي ظهر في مقطع فيديو يؤدي التحية العسكرية عند سماعه اسم ولي العهد، كما وجّه سموه بنقل مريض سعودي بداء الفيل إلى ألمانيا ليتلقى العلاج هناك.

شخصيات عامة

وشملت القائمة أيضاً عدداً من الشخصيات العامة المعروفة التي خدمت الوطن في مجالاتها، حيث وجّه سمو ولي العهد بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي، والفنان التشكيلي طه صبان على نفقته الخاصة، وعلاج الشيخ ربيع المدخلي أستاذ السنّة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي، بعدما ساءت حالته الصحية؛ لتعرضه لورم ضاغط على المعدة، موجهاً بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فضلاً عن تكفل سموه بعلاج الإعلامي الشهير الدكتور مدني رحيمي، ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة، بعد إصابته بجلطة، ليجسد هذا الموقف اهتمام سمو ولي العهد بالرياضيين ورعايته الدائمة لهم، والوقوف معهم وتلبية حاجاتهم.

"بل أنا لي الشرف"

وجسّد مقطع فيديو الخليج 365 أن تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنسانية ولي العهد وتواضعه، مع أحد الجنود المصابين، الذين قدّموا خدمات للوطن؛ حيث حرص الجندي على توثيق هذا الموقف، عندما قال إنه تشرّف اليوم بالسلام على ولي العهد، فقاطعه الأمير محمد بن سلمان قائلاً: "بل أنا لي الشرف.. بطل من أبطال الوطن.. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقوم به أنا".

قليل من كثير

ورأى مغردون أن مواقف ولي العهد النبيلة والإنسانية، تجاوزت حدود الوطن، وباتت أمراً عالمياً، يدركه ويعلمه الكثيرون حول العالم، حيث قال مغرد أطلق على نفسه مسمى "حركات": "العالم بأسره يتنحى جانباً، ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماماً إلى أين يتوجه"، وقال مغرد آخر، تحت وسم #إنسانية_محمد_بن_سلمان: "ما يفعله سمو ولي العهد -يحفظه الله- من مواقف إنسانية نبيلة، يُعتبر قليلاً من كثير".