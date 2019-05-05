، أمانة الرياض تطلق خدمة تجديد الرخص المهنية للأنشطة التجارية فوريًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات وذلك بهدف التيسير على المستفيدين

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة تجديد الرخص المهنية فوريًا للأنشطة التجارية عبر بوابتها الإلكترونية دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ما دامت الرخصة سارية، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين.



كما أتاحت إمكانية طباعة الرخصة إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية بعد اعتمادها دون الحاجة إلى مراجعة البلديات الفرعية لاستلامها، حيث تمثل طلبات خدمة التجديد ما نسبته 80% من إجمالي طلبات الرخص المهنية التي تُقدم على البوابة.



وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت في وقت سابق خدمة التجديد الفوري للرخص الإنشائية "فوري بلس" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهو مسار تنفذه المكاتب الهندسية المؤهلة مباشرة بعد استكمال البيانات اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، التي كان يتطلب إصدار رخصة بناء لها مراجعة جميع الجهات المعنية إضافة إلى الدفاع المدني، وحاليًا يمكن إصدارها بشكل فوري وإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية للأمانة.



وتأتي هذه الخدمات في إطار برامج التحول الرقمي، التي تتبناها أمانة منطقة الرياض.