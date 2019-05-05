، حرس الحدود وطيران الأمن بمكة ينقذان مصاباً أوكرانياً على متن سفينة بالبحر الأحمر ،

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تمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، يوم أمس السبت، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية)، وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، يوم السبت 29/ 8/ 1440هـ بلاغاً عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغ من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، ويحتاج لتعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي مسافة 60 ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب".
وأضاف: "على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة؛ لمعرفة الحالة، وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن؛ لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء، وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض".
واختتم المتحدث الرسمي أنه تم وجود سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.
حرس الحدود وطيران الأمن بمكة ينقذان مصاباً أوكرانياً على متن سفينة بالبحر الأحمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
تمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، يوم أمس السبت، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية)، وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، يوم السبت 29/ 8/ 1440هـ بلاغاً عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغ من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، ويحتاج لتعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي مسافة 60 ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب".
وأضاف: "على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة؛ لمعرفة الحالة، وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن؛ لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء، وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض".
واختتم المتحدث الرسمي أنه تم وجود سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
02:25 PM
يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد "النزفية" وتعرض لنزيف بالجهاز الهضمي العلوي
تمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، يوم أمس السبت، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية)، وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، يوم السبت 29/ 8/ 1440هـ بلاغاً عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغ من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 65 عاماً، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، ويحتاج لتعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي مسافة 60 ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب".
وأضاف: "على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة؛ لمعرفة الحالة، وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة؛ لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن؛ لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء، وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض".
واختتم المتحدث الرسمي أنه تم وجود سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.
، حرس الحدود وطيران الأمن بمكة ينقذان مصاباً أوكرانياً على متن سفينة بالبحر الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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