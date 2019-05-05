، "العواد": حكومة خادم الحرمين حرصت على إرساء قواعد العدل والمساواة بين الجنسين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزامل": رؤية 2030 تؤكد تمكين المرأة وحصولها على حقوقها التي أقرها الإسلام

أكدت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حرصت على إرساء قواعد العدل والمساواة بين الجنسين، بناء على التوجيه السامي بتنسق وزارة العدل مع عدة جهات منها وزارة التعليم لتنفيذ برامج تثقيفية بحقوق النساء الشرعية والقانونية".

وأضافت "العواد" خلال رعايتها، اليوم الأحد، تدشين اللقاء التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية على مسرح الوزارة تحت شعار #اعرفي_حقك والذي نظمته الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التعليم، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبات وزارتي التعليم والعدل، أن "المرأة السعودية اليوم تضطلع بدور ريادي مهم، وهي جديرة وقادرة على العطاء، والشواهد على ذلك كثيرة جداً، ومشرفة لرموز نسائية أسهمت ولا تزال في نهضة المملكة العربية السعودية ورفع اسمها عالياً في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية".

من جهتها، أشارت مديرة إدارة الإعلام والاتصال النسائي حصة الزامل إلى أن رؤية السعودية 2030 تؤكد على تمكين حقيقي للمرأة وحصولها على كل حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي.

وتضمن اللقاء تقديم موضوعات عن "حقوق المرأة في الإسلام" لمديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتورة عواطف بنت محمد العيسى، و"جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة" لمديرة إدارة الإعلام والاتصال النسائي حصة بنت عبدالله الزامل، و"حقوق المرأة في الأنظمة العدلية" لمديرة حقوق الإنسان والباحثة القانونية شهد محمد الشهراني، و"قرارات عدلية عززت دور المرأة " لمديرة عام الإشراف التربوي نهاية بنت عبدالله الخنين.