، "السماري": المؤرخون مقصرون في تقديم المعرفة التاريخية بالطريقة الحديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نعترف بالتقصير لنبدأ بالتصحيح.. برامج للتغيير والتطوير خلال عامين

اعترف المستشار بالديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، بالتقصير في تقديم المعرفة التاريخية بالطريقة الحديثة.

وكشف السماري لـ"الخليج 365" عن إطلاق الدارة برامج تستهدف تطوير علم التاريخ تدريسًا وكتابة وفهمًا وعرضًا خلال السنتين المقبلتين.

وأضاف في رده على سؤال "الخليج 365" على هامش حضوره مساء أمس (السبت) ختام مسابقة «الأولمبياد الوطني للتاريخ» التي نظمتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس "قياس" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، على مسرح وزارة التعليم بالرياض، أنه فيما يتعلق بانتقاده لدور النشر والمتطفلين والإعلام والجامعات بوصفهم عقبات أعاقت تطوير علم التاريخ، وعن أيهم العقبة الأكبر؟ بقوله: "كل واحدة تتحمل المسؤولية بنسبة وتناسب، إذا أخذنا طريقة النشر العشوائي هذه تتحمل مسؤولية في كونها تنشر العشوائي أكثر من كونها تدقق فيخبو ويختفي النشر الدقيق والجيد.

وتابع السماري: أما المتطفل الذي يتدخل في أمور لا يعلمها ولا يدرك فيها كثيرًا ويكتب في التاريخ ويحاول أن يتكلم عنه ويعتقد أنه هو الذي يفهم، فهذا إشكال كبير، ويفترض أن المتعلم دائمًا في منهجيته أن يتعلم أكثر فيما لا يعرف ويعلم.

وأردف: تحتاج أقسام التاريخ بالجامعات إلى تطوير ومواكبة وتجديد وتقديم معلومات التاريخ الصحيح معترفًا: "نحن المؤرخون وأنا أحدهم مقصرون في تقديم المعرفة التاريخية بالطريقة الحديثة، فلابد أن نتعلم من العصر الحديث وأن نقدم التاريخ بما يستحقه الوطن وتاريخ الإسلام والعرب وتاريخ العالم الذي ينبغي أن تفهمه أيضًا لنعرف ما حولنا.

وأشار السماري إلى أن هذه الأطراف كلها مشتركة في أمر مهم جدًا وهو أن التاريخ ينبغي أن يكون أفضل من هذا الواقع، وهذا لا يعني أن هؤلاء مقصرون وينتهي الأمر، نعترف بالتقصير لنبدأ بالتصحيح، كاشفًا في هذا الصدد عن دور دارة الملك عبدالعزيز من خلال إطلاقها برامج في السنتين القادمتين تستهدف العناصر السابقة باستراتيجية واضحة للدعم والتحفيز.

وأوضح أن الكلام هنا ليس مجرد نقد وإنما تحفيز، حاثًا لهمم جميع الأطراف في هذه المنظومة؛ لأن نتكاتف جميعًا ونغير واقع التدريس والكتابة في التاريخ وواقع فهم وتقديم التاريخ.

وكان الدكتور السماري قد أشار سابقًا في محاضرة نظمتها أسبوعية الدكتور عبدالمحسن القحطاني، بعنوان «تاريخنا الوطني ورؤية 2030 الواقع والمستقبل» إلى أن " 4 عقبات أعاقت تطوير علم التاريخ، منها خضوع التخطيط في التعليم الجامعي لسوق العمل، ومنها تدخل المتطفلين الذين زيفوا التاريخ لحساب القبيلة والمنطقة، ومنها الإعلام الذي اهتم بالقشور والتسطيح على حساب العمق والأصالة، وكذلك دور النشر والمطابع التي تستهدف الربحية، ولذلك فإن الدارة اعتمدت الشمولية والمرجعية العلمية".

لافتاً إلى أن "موضوع التاريخ في المملكة اعتمد أساسًا على جيل الرواد الذين بذلوا جهودًا كبيرة، ومنهم حمد الجاسر والحقيل، وكانت جهود من بعدهم عالة على جهودهم".

وأوضح أن التاريخ السعودي "يتولى شأن العديد من القطاعات، منها: الأقسام العلمية بالجامعات، ثم المؤرخون والباحثون المختصون والهواة، ثم المؤلفات ووسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية المعنية، ثم الجمعية التاريخية السعودية".