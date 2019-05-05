، تعرّف على خرافة صفار البيض.. وخدعة منتجي الدواجن ،

إذا كنت ممن يعتبرون اللون الداكن لصفار البيض بمثابة مؤشر على جودته ومنافعه الصحية؛ فإنك مدعوّ إلى مراجعة هذا الرأي؛ لأنه ليس دقيقًا؛ بحسب خبراء.
صفار غير طبيعي
وحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"؛ فقد كشف تحقيق تلفزيوني أجرته القناة الرابعة في بريطانيا، أن بعض منتجي الدواجن، يلجأون إلى حيلة لا تخطر على بال حتى يكتسب صفار البيض، لونًا داكنًا.
وأورد التحقيق أن بعض المزارعين في بريطانيا يُضيفون توابل البابريكا إلى علف الدجاج؛ وبالتالي فإن الصفار ليس طبيعيًّا على الدوام، كما يعتقد الناس.
سعر أعلى
وفي بريطانيا، يتعرض الناس للخداع؛ لأنهم يدفعون سعرًا زائدًا حين يشترون بيضًا يمتاز بالصفار الشديد، ويصل الثمن في بعض الأحيان إلى الضعف.
ولا تنكر شركات إنتاج البيض هذا الأمر؛ فهي تحدد على مواقعها الإلكترونية، ما تُقدمه من مواد غذائية للدجاج؛ لكن المستهلكين لا يقصدون هذه المنصات في الغالب.
ويقول الباحث في تغذية الحيوانات بجامعة نوتنغهام، كورماك أوشيا: إن الحصول على لون داكن لصفار البيض قد يتحقق أيضًا من خلال إضافة الجزر والفلفل الأحمر.
تعرّف على خرافة صفار البيض.. وخدعة منتجي الدواجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
إذا كنت ممن يعتبرون اللون الداكن لصفار البيض بمثابة مؤشر على جودته ومنافعه الصحية؛ فإنك مدعوّ إلى مراجعة هذا الرأي؛ لأنه ليس دقيقًا؛ بحسب خبراء.
صفار غير طبيعي
وحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"؛ فقد كشف تحقيق تلفزيوني أجرته القناة الرابعة في بريطانيا، أن بعض منتجي الدواجن، يلجأون إلى حيلة لا تخطر على بال حتى يكتسب صفار البيض، لونًا داكنًا.
وأورد التحقيق أن بعض المزارعين في بريطانيا يُضيفون توابل البابريكا إلى علف الدجاج؛ وبالتالي فإن الصفار ليس طبيعيًّا على الدوام، كما يعتقد الناس.
سعر أعلى
وفي بريطانيا، يتعرض الناس للخداع؛ لأنهم يدفعون سعرًا زائدًا حين يشترون بيضًا يمتاز بالصفار الشديد، ويصل الثمن في بعض الأحيان إلى الضعف.
ولا تنكر شركات إنتاج البيض هذا الأمر؛ فهي تحدد على مواقعها الإلكترونية، ما تُقدمه من مواد غذائية للدجاج؛ لكن المستهلكين لا يقصدون هذه المنصات في الغالب.
ويقول الباحث في تغذية الحيوانات بجامعة نوتنغهام، كورماك أوشيا: إن الحصول على لون داكن لصفار البيض قد يتحقق أيضًا من خلال إضافة الجزر والفلفل الأحمر.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
01:29 PM
لون غير طبيعي بسبب السعر الأعلى
إذا كنت ممن يعتبرون اللون الداكن لصفار البيض بمثابة مؤشر على جودته ومنافعه الصحية؛ فإنك مدعوّ إلى مراجعة هذا الرأي؛ لأنه ليس دقيقًا؛ بحسب خبراء.
صفار غير طبيعي
وحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"؛ فقد كشف تحقيق تلفزيوني أجرته القناة الرابعة في بريطانيا، أن بعض منتجي الدواجن، يلجأون إلى حيلة لا تخطر على بال حتى يكتسب صفار البيض، لونًا داكنًا.
وأورد التحقيق أن بعض المزارعين في بريطانيا يُضيفون توابل البابريكا إلى علف الدجاج؛ وبالتالي فإن الصفار ليس طبيعيًّا على الدوام، كما يعتقد الناس.
سعر أعلى
وفي بريطانيا، يتعرض الناس للخداع؛ لأنهم يدفعون سعرًا زائدًا حين يشترون بيضًا يمتاز بالصفار الشديد، ويصل الثمن في بعض الأحيان إلى الضعف.
ولا تنكر شركات إنتاج البيض هذا الأمر؛ فهي تحدد على مواقعها الإلكترونية، ما تُقدمه من مواد غذائية للدجاج؛ لكن المستهلكين لا يقصدون هذه المنصات في الغالب.
ويقول الباحث في تغذية الحيوانات بجامعة نوتنغهام، كورماك أوشيا: إن الحصول على لون داكن لصفار البيض قد يتحقق أيضًا من خلال إضافة الجزر والفلفل الأحمر.
، تعرّف على خرافة صفار البيض.. وخدعة منتجي الدواجن ،
المصدر : الخليج 365
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