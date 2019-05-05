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ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنى

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وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية لإجراء العلاج اللازم .

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