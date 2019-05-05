وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم .
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.