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أستراليا وتركيا ودول أخرى تعلن الإثنين أول أيام رمضان

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أكدت العديد من الدول الإسلامية والجاليات المسلمة في الدول الأوروبية أن أول أيام شهر رمضان يوافق غداً الإثنين بحسب الرؤية الفلكية وتعذر رؤية هلال رمضان أمس السبت.

وأعلن كلاً من مفتي عام القارة الأسترالية عبر مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي وتركيا أن الإثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تبين أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم غد الأحد في العديد من مناطق العالم.

وتحرت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية هلال رمضان مؤكدةً أن اليوم الأحد المتمم لشهر شعبان، والاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440هجرية.

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وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر شعبان، وأن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم، كما أعلنت المحكمة العليا لرؤية الهلال في المملكة العربية تعذر رؤية هلال رمضان.

وكذلك، أعلنت كل من فرنسا وهولندا وباكستان وقطر وليبيا والصومال واليمن يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان لعام 2019.

في حين تتحرى الهلال مساء غد الأحد، كل من سلطنة عمان ومصر والإمارات والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، والبحرين وسوريا، بحسب "مصراوي".

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