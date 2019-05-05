أمانة مكة تبحث توحيد خطط الطوارئ المعلوماتية لخدمة ضيوف الرحمن

ترأّس مدير عامّ تقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة، المهندس طلال يماني، اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن توحيد خطط الطوارئ على نظم المعلومات الجغرافية التفاعلية بـ«مستكشف مكة الجغرافي»، والذي من شأنه يخدم برنامجي «ضيوف الرحمن»، و«تحسين نمط الحياة».

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الاجتماع التنسيقي، برئاسة مدير عامّ تقنية المعلومات المهندس طلال يماني، تم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وتشتمل خدمات «مستكشف مكة الجغرافي» على نظام المعالم والخدمات الجغرافية، المتعلقة بالبحث والإحداثيات الجغرافية.

Advertisements

وقد استعرض الاجتماع التنسيقي، الخطة الرقمية للمنطقة، والتطبيقات الذكية والبنية التحتية للاتصالات الحديثة التي أصبحت ضرورة من ضروريات هذا العصر، مستهدفًا الارتقاء بتقديم خدمات الدوائر الحكومية بشكل إلكتروني، وعلى مدار الساعة، وكذا الاستفادة من التطبيقات الذكية لتنفيذ خطط الطوارئ.

وفي إطار خطط الطوارئ لاستقبال شهر رمضان والمعتمرين، بدأت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ خطة الرقابة والتفتيش التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للشهر الكريم، تلك الخطة التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبيطرية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمسالخ ومحلات إنتاج وتداول الأغذية من أجل سلامة ما يُقدم لسكان المنطقة وزوارها.

وتهدف الخطة إلى التأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت، والوقوف على مدى التزام العاملين في تنفيذ الضوابط البلدية والنظافة العامة، وفحص العمالة للتأكّد من خلوهم من الأعراض المرضية، والحرص على تطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير في المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية.