جامعة كارولينا الأمريكية تحدد مصير دراسة المبتعث السعودي المصاب بطلق ناري

علّق مستشار جامعة كارولينا الشمالية فيليب ديبوس، على مصير الطلاب الأربعة الذين أصيبوا في حادثة إطلاق نار شهدتها الجامعة، الثلاثاء، وأودت بحياة شخصين.

وأوضح فيليب أن كلًّا من الطالب رامي آل رمضان من منطقة سيهات في السعودية والبالغ من العمر 20 عامًا، بالإضافة إلى وشون دي هرات (20 عامًا) ودرو بيسكارو (19 عامًا)، وكلاهما من كارولينا الشمالية ستؤجل امتحاناتهم، وستحدد مواعيد جديدة بالتنسيق مع أساتذتهم؛ كل واحد على حدته.

وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد قالت أمس السبت، إنها تواصلت هاتفيًّا مع الطالب المبتعث رامي آل رمضان، الذي أصيب في حادث إطلاق نار بجامعة نورث كارولينا، مؤكدة أنّه بخير وبصحة جيدة.

وقالت الأميرة ريما -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «أجريت اتصالًا هاتفيًّا بالطالب رامي آل رمضان؛ للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه».

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وغادر الطالب المبتعث رامي آل رمضان، أول أمس الجمعة، المستشفى الذي كان يعالج فيه؛ إثر إصابته في الحادث، وذلك بعد موافقة الأطباء الذين أشرفوا على علاجه.

وكانت سفارة السعودية في واشنطن، قد أصدرت بيانًا في وقتٍ سابق؛ بشأن إصابة رامي البالغ من العمر 20 عامًا، ويدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة نورث كارولينا بمدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أنها مستمرة في متابعة حالة المصاب، وتقديم كل المساعدات اللازمة له والتأكّد من سلامته، لافتةً إلى أنه تم كذلك التواصل مع الجهات الرسمية، التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية.

وأكّدت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة، وتقديم كل المساعدات لهم على مدار اليوم، من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية.

وفتح مسلح، يوم الثلاثاء الماضي، النار داخل حرم الجامعة، ما أدّى إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، وتم إبلاغ أسرة «رامي» بالحادث من قِبَل أحد رجال الإطفاء، الذي نقله من الموقع، بعد أن زوده المصاب برقم هاتف والده للتواصل معه.