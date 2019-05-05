«الفلك الدولي» يكشف  أطول البلدان العربية في عدد ساعات صوم رمضان

كشف مركز الفلك الدولي عن عدد ساعات صيام شهر رمضان، الذي يبدأ على الحسابات الفلكية غدًا الإثنين، بينما تستطلع المحكمة العليا اليوم للمرة الثانية هلال الشهر الكريم.

وتختلف ساعات الصيام في الوطن العربي نسبيًّا من المشرق إلى المغرب، تبعًا لموقع الدول الجغرافي.

فالجزائري يصوم هذه السنة أطول مدة في الوطن العربي، إذ يبلغ معدل ساعات صيامه 16 ساعة يوميًّا، ويبدأ الجزائري اليوم الأول من رمضان بالامتناع عن الأكل والشرب مدة 15 ساعة ونصف، ثم ينهيه بـ16 ساعة ونصف.

أما مصر فتبدأ رمضان بـ15 ساعة و3 دقائق، وتنهيه بـ15 ساعة و43 دقيقة، وتكون الذروة يومي 28 و29 من الشهر.

بينما تبدأ السعودية رمضان بصيام 14 ساعة و40 دقيقة وتنهيه بـ15 ساعة و12 دقيقة. أما الأردنيون فسيصومون 15 ساعة و12 دقيقة في البداية ثم 15 ساعة و54 دقيقة عند نهاية الشهر.

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وفي الأراضي الفلسطينية، سيصوم الناس أول أيام رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول يوم سيكون آخر رمضان ويمتد لـ15 ساعة و46 دقيقة.

وفي البحرين سيمتد الصيام في أول يوم من رمضان لـ14 ساعة و42 دقيقة، وتصل ساعات الصيام في آخر يوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

أما العراقيون فسيصومون هذه السنة 15 ساعة و15 دقيقة في بداية رمضان لكن أطول يوم لهم سيكون آخر أيام الشهر، حين يصوم 16 ساعة ودقيقة واحدة.

وفي سوريا سيبدأ رمضان بـ15 ساعة و17 دقيقة، ويكون آخر يوم منه 16 ساعة ودقيقتين، أما في لبنان فسيبلغ عدد ساعات صيام أول يوم من رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، بينما ستمتد تلك الفترة لتصل في آخر يوم إلى 16 ساعة ودقيقتين.

يذكر أن المعدلات التي قدمها مركز الفلك الدولي تأخذ بعين الاعتبار عواصم الدول مبدئيًّا وتقيس معدل نسبة الصيام مقارنة بالمحافظات الأخرى.