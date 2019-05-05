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جامعة الجوف تخصِّص منحًا دراسية في بريطانيا للطلبة المتفوقين

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يدرسون اللغة الإنجليزية لمدة شهر كامل

أعلنت عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف عن منحة لابتعاث عددٍ من الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 1439/ 1440 هـ إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة شهر كامل على نفقة الجامعة.

وأوضحت العمادة أنَّ المنحة تقتصر على الطلبة السعوديين المتفوقين الحاصلين على معدل (5)، ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك.

واشترطت العمادة للحصول على البعثة أن يحصل الطالب على تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، واجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالمتقدمين، علمًا بأنَّ الأولوية ستكون للحاصلين على درجة أعلى في اللغة الإنجليزية (من 100)، والحاصلين على TOEFL أو IELTS.

كما خصَّصت عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف شروطًا خاصة بالطالبات الراغبات بالابتعاث كوجود المرافق للطالبة وموافقة ولي الأمر، كما منحت العمادة للطالبات فرصة الاختيار بين الدراسة في بريطانيا أو في المعهد البريطاني الثقافي في الرياض.

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