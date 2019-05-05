«الحرس الوطني» تفتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف النسائية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًّا للوظائف النسائية لرتبة (وكيل رقيب- عريف- جندي) بالقطاع الغربي لذوات التأهيل الجامعي، وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية العامة.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، أوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات، تتضمن ضرورة أن تكون حسنة السيرة، ويتراوح العمر بين 17ـ 36 عامًا، وأن يتناسب الطول مع الوزن، شريطة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

ومن بين الشروط الأخرى، أن تكون المتقدمة للوظيفة لائقة طبيًّا، ويتراوح طولها بين 160- 195 سم، وأن لا تكون موظفة في أية جهة حكومية، وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، شريطة ألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون من سكان مدينتي المدنية المنورة والطائف.

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ويأتي هذا في إطار خطة المملكة للتوطين الكامل، وإتاحة الفرصة أمام المرأة السعودية للمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني، وكافة المجالات الأخرى، وقد كثفت السلطات السعودية إصلاحات سوق العمل خلال العامين الماضيين من خلال إحلال العمالة الوطنية محل نظيرتها الأجنبية في عديد من القطاعات.

واشترطت الحكومة تشغيل العمالة المحلية فقط في عديد من القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، كما فرضت رسومًا على تشغيل كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين السعوديين في الشركات العاملة في السعودية.

وتشير التقديرات، إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق مشاريع استثمارية جاذبة للعمالة السعودية في تلك القطاعات.

وانطلقت وزارة العمل مطلع سبتمبر الماضي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة القاضية بتوطين الوظائف للسعوديين في 4 أنشطة في قطاع التجزئة من أصل 12 قطاعًا سيتم توطينها بالكامل.

