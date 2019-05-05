خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء .
وتمنى وزير العدل التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ،وفقهم الله ، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
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