وظائف عسكرية نسائية في الحرس الوطني بالقطاع الغربي

تعلن وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا (للوظائف النسائية) لرتبة (وكيل رقيب –عريف - جندي) لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانويه العامة والثانوية العامة. التسجيل من هنا

شروط القبول:

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

4- أن لايقل عمرها عن سبعة عشر (17) عاماً ولايزيد عن خمسة وثلاثين (35) عاماً.

5- أن لايقل طولها عن (160) سم ولايزيد عن (195) سم .

6- أن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .

7- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

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8- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم.

10- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة ( لذوات التأهيل الجامعي و كليات التقنية و الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية).

11- أن تجتاز اختبار القبول و المقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.

12- أن تكون المتقدمة من سكان مدينتي (المدينة المنورة-الطائف).علما أنه:

* لن يتم النظر في طلب أي متقدمة مخالفة للشروط الموضحة بعاليه أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة.

* الأولوية للمتقدمات الحائزات على المؤهل الأعلى و خبرة سابقة في المجال الأمني.

* يجب إرفاق مايثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – عقد إيجار).

* في حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوال المتقدمة المدخل في البيانات (نأمل التحقق من صحة رقم الجوال).