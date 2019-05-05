السعودية اليوم / صحة الجوف تشغل مستشفيين بكادر تمريض سعودي 100%



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أعلنت صحة الجوف تشغيل مستشفيين بكادر تمريض سعودي بنسبة 100%، وهما مستشفى صوير العام, ومستشفى الأمل للصحة النفسية بالجوف .

وأبانت أن لديها طواقم تمريضية مؤهلة ومدربة وذات إمكانيات عالية لا تقل عن مثيلاتها من الجنسيات الأخرى، مؤكدة أنها تبذل جهودها لتشغيل بقية المستشفيات بأيدي أبناء وبنات الوطن،

// انتهى //

13:48ت م

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