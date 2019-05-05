السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل المدير التنفيذي للجنة النسائية التنموية بالمنطقة



بريدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم , المدير التنفيذي للجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي، وعضوات وفريق العمل باللجنة اللاتي قدمن للسلام على سموه وتسليمه التقرير الدوري للربع الأول والخطة التشغيلية والدليل التنظيمي للجنة.

وثمن الأمير فيصل بن مشعل جهود اللجنة النسائية وإسهامها تُجاه ما يخص المرأة في المنطقة، مؤكدًا مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة ومهامها التنموية، وتفعيل دورها المحوري في المجتمع، لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة

وقدمت الدكتورة الفريحي خلال الاستقبال عرضًا موجزًا عن محتوى الخطة التشغيلية، والدليل التنظيمي للجنة لتفعيل دورها في المدينة ومحافظات المنطقة, مقدمةً شكرها لأمير المنطقة على ما يبذله من جهود لتفعيل دور المرأة في المنطقة واهتمامه المتواصل باللجنة.

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تعزيز دور المرأة وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة كافة، وإعطاء المرأة دورًا أكبر وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كل المجالات.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

13:48ت م

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بريدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم , المدير التنفيذي للجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي، وعضوات وفريق العمل باللجنة اللاتي قدمن للسلام على سموه وتسليمه التقرير الدوري للربع الأول والخطة التشغيلية والدليل التنظيمي للجنة.وثمن الأمير فيصل بن مشعل جهود اللجنة النسائية وإسهامها تُجاه ما يخص المرأة في المنطقة، مؤكدًا مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة ومهامها التنموية، وتفعيل دورها المحوري في المجتمع، لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية بكونها عضوًا وعنصرًا مهمًا في عملية التنمية، منوهًا بما تحظى به المرأة من اهتمام القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ وتفعيل دورها في المجتمع ، الذي يؤكد استمرار مسيرة التنمية في المملكة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف المجالات.وقدمت الدكتورة الفريحي خلال الاستقبال عرضًا موجزًا عن محتوى الخطة التشغيلية، والدليل التنظيمي للجنة لتفعيل دورها في المدينة ومحافظات المنطقة, مقدمةً شكرها لأمير المنطقة على ما يبذله من جهود لتفعيل دور المرأة في المنطقة واهتمامه المتواصل باللجنة.كما جرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تعزيز دور المرأة وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة كافة، وإعطاء المرأة دورًا أكبر وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كل المجالات.حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //13:48ت م0069

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