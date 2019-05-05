السعودية اليوم / غرفة أبها تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك



أبها 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك 1440 هـ في مكتبها الرئيسي والفروع، حيث يبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر من الأحد حتى الخميس بالمركز الرئيس بأبها، وخلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية فجراً لإدارة المشتركين والمكاتب الداخلية بمكتب أبها وإدارة الفروع بفرع خميس مشيط.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن بن معجب الحويزي، أن غرفة أبها تسعى إلى تقديم كافة الخدمات خلال الشهر الفضيل للقطاع الخاص بالمنطقة في فروع الغرفة المنتشرة بمختلف محافظات المنطقة.

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13:47ت م

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