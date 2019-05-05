السعودية اليوم / الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان يلتقي رئيس أركان الدفاع البريطاني



مسقط 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

التقى معالي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي في مسقط ،اليوم ،رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول السير نيكولاس كارتر الذي يزور السلطنة حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وتعزيزه .

// انتهى //

13:40ت م

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