السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بعسير تنهي تهيئة المساجد والجوامع لشهر رمضان المبارك



أبها 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، بالوقوف على احتياجات المساجد والجوامع ومستلزماتها وصيانتها.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي، أن إدارة المشاريع بالفرع أنهت أعمال الفرش لعدد من الجوامع في المنطقة، بمساحة تقدر بـ ١١ ألف متر مربع، كدفعة أولى استعداداً لدخول الشهر الفضيل، مشيراً إلى عدد المساجد التي تشرف عليها الوزارة بمنطقة عسير يقدر بـ 18427 جامع ومسجد.

وأبان المدير العام للفرع أنه تم الموافقة على تكليف 107 أئمة خلال شهر رمضان المبارك، إضافةً إلى إصدار أكثر من 80 ترخيصاً لفاعلي خير وشركات ومؤسسات خيرية لإقامة مخيمات إفطار صائم، كما تم تكليف إدارة الدعوة بالفرع بتنظيم عدد من الكلمات الإرشادية والتوعوية، بما يتناسب مع روحانية شهر رمضان المبارك، بمقر مخيمات إفطار الصائمين وفي المساجد بعد الصلوات المفروضة.

// انتهى //

13:32ت م

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