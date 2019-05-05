

حائل 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية.

وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن الخطة تتضمن قيام المراقبين بزيارات تفتيشية ورقابية لمرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات في المدن والمحافظات.

وأضاف المهندس المصيول أن الجولات التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، التي تشتمل على إبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء، ومستوى النظافة ووجود التراخيص لمزاولة الأنشطة وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة والتعامل معها وفقاً للإجراءات النظامية، وتطبيق نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، الذي يخدم الأعمال الرقابية بشكل أكبر ويشدد على المخالفات.

ودعا مدير عام الهيئة العامة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن شكاويهم وملاحظاتهم على مستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي من خلال قنوات الاتصال المتاحة عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف السياحي الموحد (19988).

// انتهى //

13:28ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سياحة حائل تنفذ الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.