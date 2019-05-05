

مكة المكرمة 30شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م واس

قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالمسجد الحرام , ممثلة في إدارة الحشود بعدة إجراءات يتم من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان حركة الكثافات البشرية وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة .

ويقوم منسوبو إدارة الحشود على متابعة انسيابية الحركة في جميع المواقع بالمسجد الحرام كالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه والقيام برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

// انتهى //

13:28ت م

0059





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة الحشود بالمسجد الحرام تسهم في انسيابية حركة الزوار والمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.