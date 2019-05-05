

الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أوضحت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم أكثر من 55 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب ال 20 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى 10600 قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.

وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات قضائية و أخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ وكذلك خدمات التوثيق.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم " دون التنفيذ " 93102 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 22196 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 66794 عملية خلال الفترة ذاتها.

كما أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً , لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

وأسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

// انتهى //

13:22ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة العدل : محاكم المملكة عقدت 55 ألف جلسة وأصدرت 20 ألف حكم في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.