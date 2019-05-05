السعودية اليوم / "التقاعد" تحدد أوقات عمل مركز الاتصال خلال شهر رمضان



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

حددت المؤسسة العامة للتقاعد أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيقدم خدماته طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات التأمينية في المؤسسة، أن أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة عملاء المؤسسة على الرقم المجاني 8001248889 ستكون خلال شهر رمضان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء. وفي يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

وبيّنت "التقاعد" أن تعديل ساعات العمل في مركز الاتصال جاء بما يتلاءم مع إستراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة التقاعد الالكترونية www.pension.gov.sa وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية، الذي يتيح لعملاء المؤسسة إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم بكل سهولة ويسر وعلى مدار الساعة.

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13:21ت م

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