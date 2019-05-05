السعودية اليوم / مصر تستضيف غداً مؤتمراً لوزراء العدل بالدول الأفريقية



القاهرة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غداً الإثنين مؤتمراً لوزراء العدل بالدول الأفريقية بمشاركة 55 شخصية .

ويعقد المؤتمر للنظر فيما توصلت له لجنة الخبراء القانونيين للاتحاد من نتائج، والبت في نقاط الخلاف بين لجنة خبراء الدول الأفريقية للقانون، واعتماد ثلاثة صكوك تتمثل في المشروع الأساسي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي "أودا- نيباد" الذي يدمج "نيباد" في أجهزة الاتحاد الأفريقي، ومشروع النظام الأساسي للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران "APRM"، والانتهاء من مشروع التقرير ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الصكوك القانونية من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وسيتم رفع توصيات مؤتمر وزراء العدل في أفريقيا لوزراء الخارجية الأفارقة الذي سيعقد في وقت لاحق بشهر يوليو القادم.

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13:20ت م

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